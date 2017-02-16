Сервис PS Now остается только на PS4 и PC

Компания Sony решила отключить сервис PS Now на всех устройствах, кроме PlayStation 4 и PC. Представители японского гиганта разъясняют: «Мы пошли на такой шаг, чтобы дальше развивать сервис. Если вы используете какое-либо из устройств, отключаемых от PS Now, то мы выражаем вам благодарность за вашу поддержку и надеемся, что вы останетесь с нами. Все облачные сохранения PS Now доступны на PS4 и PC».

PS Now перестанет работать 15 августа 2017-го года на:

  • PlayStation 3
  • PlayStation Vita
  • PlayStation TV
  • Телевизорах Sony Bravia TV 2013, 2014, 2015 годов
  • Всех Blu-ray проигрывателях Sony
  • Всех телевизорах Samsung

А Sony Bravia TV 2016-го года лишится PS Now уже 1-го апреля.  

Источник
NeoGAF
Теги
игры PlayStation 4 PC

Комментарии

Из рубрикиИгры
Представлены скриншоты Apocalypse Now
В Mass Effect: Andromeda не будет открытого мира
Sony надеется, что Horizon: Zero Dawn станет франшизой

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78