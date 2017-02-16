Сервис PS Now остается только на PS4 и PC
Компания Sony решила отключить сервис PS Now на всех устройствах, кроме PlayStation 4 и PC. Представители японского гиганта разъясняют: «Мы пошли на такой шаг, чтобы дальше развивать сервис. Если вы используете какое-либо из устройств, отключаемых от PS Now, то мы выражаем вам благодарность за вашу поддержку и надеемся, что вы останетесь с нами. Все облачные сохранения PS Now доступны на PS4 и PC».
PS Now перестанет работать 15 августа 2017-го года на:
- PlayStation 3
- PlayStation Vita
- PlayStation TV
- Телевизорах Sony Bravia TV 2013, 2014, 2015 годов
- Всех Blu-ray проигрывателях Sony
- Всех телевизорах Samsung
А Sony Bravia TV 2016-го года лишится PS Now уже 1-го апреля.
ИсточникNeoGAF