Microsoft назначила дебют Xbox Scorpio на 11 июня

Компания Microsoft через аккаунт Xbox в Twitter назвала дату анонса своей следующей игровой приставки. Мероприятие назначено на 11 июня, к открытию выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе.





На приглашении видно изображение 4K-чипа, которым Microsoft уже полгода иллюстрирует информацию о своей следующей игровой приставке под кодовым названием Project Scorpio. Напомним, первая официальная информация о Project Scorpio была раскрыта как раз на прошлогодней выставке E3 2016.

Как сообщалось тогда, графическая производительность приставки достигает 6 терафлопс, она сможет обрабатывать 4K-игры и высококачественный контент для виртуальной реальности. Выход в продажу Project Scorpio запланирован на рождественский сезон продаж 2017 года.