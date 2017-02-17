Названа дата выхода Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Компания Activision назвала точную дату релиза Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Игра появится только на PlayStation 4 уже 30 июня 2017-го года. Напоминаем, что в сборник войдут ремастеры всех трех оригинальных частей Crash Bandicoot, вышедших в 1990-х на первой PlayStation.

Кроме того, разработчики показали новый трейлер проекта.

Речь идет не просто о HD-ремастерах, а об играх, перерисованных заново и созданных буквально с нуля. Новые элементы, более совершенный игровой процесс и система автоматических сохранений прилагаются! 

Источник
PlayStation Blog
Теги
игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

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