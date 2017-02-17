Capcom снова зарегистрировала торговую марку Deep Down

Вполне возможно, что анонсированный еще в 2013-ом году онлайновый ролевой боевик Deep Down, все-таки будет выпущен. Capcom вновь зарегистрировала новую торговую марку, связанную с игрой.

В последний раз скриншоты Deep Down показывали в 2014-ом году. Тогда же команда разработчиков заявила, что процесс создания затянулся из-за того, что Deep Down слишком разрослась и оказалась куда масштабнее, чем предполагалось сначала.

Напомним также, что в Capcom обещали поддерживать игру на протяжении 15 лет. Будем надеяться, что поддержка в данном случае не означает 15-летний цикл разработки.