В Capcom сообщили, что хоррор Resident Evil 7 уже окупился и начал приносить прибыль. На 10 февраля было реализовано 3 миллиона копий игры, вышедшей 24 января. Стартовые продажи ниже, чем у Resident Evil 5 и 6, однако боссы надеются, что до 31 марта будет реализовано 4 миллиона копий, а затем проект продолжит хорошо продаваться и приносить долгоиграющие деньги.

Поддерживать интерес разработчики собираются выпуском дополнительного контента в течение 2017-го года. Кроме того, успешно продаваться Resident Evil 7 должны помочь хвалебные отзывы в прессе.

The Guardian – 5/5

Giant Bomb – 4/5

Game Informer – 8,5

USgamer – 4/5

PCGamer – 90/100

Polygon – 9

Gamespot – 8

Telegraph – 4/5

IGN – 7,7

Destructoid – 10

GamesRadar+ – 4,5/5

EGM – 9,5

Paste Magazine – 9

Shacknews – 9