Resident Evil 7 уже окупился
В Capcom сообщили, что хоррор Resident Evil 7 уже окупился и начал приносить прибыль. На 10 февраля было реализовано 3 миллиона копий игры, вышедшей 24 января. Стартовые продажи ниже, чем у Resident Evil 5 и 6, однако боссы надеются, что до 31 марта будет реализовано 4 миллиона копий, а затем проект продолжит хорошо продаваться и приносить долгоиграющие деньги.
Поддерживать интерес разработчики собираются выпуском дополнительного контента в течение 2017-го года. Кроме того, успешно продаваться Resident Evil 7 должны помочь хвалебные отзывы в прессе.
- The Guardian – 5/5
- Giant Bomb – 4/5
- Game Informer – 8,5
- USgamer – 4/5
- PCGamer – 90/100
- Polygon – 9
- Gamespot – 8
- Telegraph – 4/5
- IGN – 7,7
- Destructoid – 10
- GamesRadar+ – 4,5/5
- EGM – 9,5
- Paste Magazine – 9
- Shacknews – 9
ИсточникNeoGAF