Resident Evil 7 уже окупился

В Capcom сообщили, что хоррор Resident Evil 7 уже окупился и начал приносить прибыль. На 10 февраля было реализовано 3 миллиона копий игры, вышедшей 24 января. Стартовые продажи ниже, чем у Resident Evil 5 и 6, однако боссы надеются, что до 31 марта будет реализовано 4 миллиона копий, а затем проект продолжит хорошо продаваться и приносить долгоиграющие деньги.

Поддерживать интерес разработчики собираются выпуском дополнительного контента в течение 2017-го года. Кроме того, успешно продаваться Resident Evil 7 должны помочь хвалебные отзывы в прессе.  

  • The Guardian – 5/5
  • Giant Bomb – 4/5
  • Game Informer – 8,5
  • USgamer – 4/5
  • PCGamer – 90/100
  • Polygon – 9
  • Gamespot – 8
  • Telegraph – 4/5
  • IGN – 7,7
  • Destructoid – 10
  • GamesRadar+ – 4,5/5
  • EGM – 9,5
  • Paste Magazine – 9
  • Shacknews – 9
Источник
NeoGAF
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