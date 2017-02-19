Представлены новые скриншоты Final Fantasy VII Remake и Kingdom Hearts III

Тетсуя Номура (Tetsuya Nomura) показал на выставке Monaco Anime Game International Conferences в Монако новый скриншот ожидаемой Action/RPG Kingdom Hearts 3, а также продемонстрировал два кадра игрового процесса ремейка культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII.

Когда выйдут оба проекта, информации нет. Известно лишь,что Final Fantasy VII Remake создается в качестве эксклюзива для PlayStation 4, а Kingdom Hearts 3 появится также и на Xbox One.



