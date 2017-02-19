Представлены новые скриншоты Final Fantasy VII Remake и Kingdom Hearts III

Тетсуя Номура (Tetsuya Nomura) показал на выставке Monaco Anime Game International Conferences в Монако новый скриншот ожидаемой Action/RPG Kingdom Hearts 3, а также продемонстрировал два кадра игрового процесса ремейка культовой японской ролевой игры Final Fantasy VII. 

Когда выйдут оба проекта, информации нет. Известно лишь,что Final Fantasy VII Remake создается в качестве эксклюзива для PlayStation 4, а Kingdom Hearts 3 появится также и на Xbox One.


Источник
VG247
Теги
игры Final Fantasy VII Kingdom Hearts III

Комментарии

Из рубрикиИгры
Главное за неделю: стеклянный iPhone 8, дизайн Samsung Galaxy S8 и осьминоги из космоса
Игра Batman: Arkham Underworld вышла на Android
Metacritic назвала лучших игровых издателей 2016-го года

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 418
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86