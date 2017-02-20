For Honor получает оценки
Боевик For Honor, появившийся в продаже на PS4, Xbox One и PC 14 февраля 2017-го года, начал получать оценки в прессе только после релиза. На данный момент средний балл на Metacritic составляет 81 балл из 100 на основе 23 профессиональных рецензий.
Хвалят проект за увлекательную и необычную боевую систему, качественный мультиплеер, необычный сеттинг, а ругают за совершенно ужасный сюжетный режим. Многие рецензенты сходятся во мнении, что без него вовсе можно было обойтись.
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Areajugones 90
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Attack of the Fanboy 90
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COGconnected 85
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Playstation Universe 85
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Hobby Consolas 84
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Game Informer 83
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PC Games 83
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InsideGamer 80
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Eurogamer 80
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LaPS4 80
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Twinfinite 80
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TheSixthAxis 80
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SomosXbox 80
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IGN 80
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GameSpot 80
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Shacknews 80
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Trusted Reviews 80
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Game Revolution 80
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Cheat Code Central 80
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GameCrate 78
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Vandal Online 78
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Gameblog 70
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PlayStation LifeStyle 70
Напоминаем, что в бета-тестировании For Honor приняло более 6 миллионов уникальных игроков, которые провели в игре суммарно более 2 миллиардов минут. Тестирование на ПК стало самым масштабным за всю историю Ubisoft – в нем поучаствовали 1,8 миллиона игроков.
Все, кто участвовал в открытом или в закрытом этапах, смогли повлиять на исход кроссплатформенного соревнования «Военный конфликт». По итогам открытого этапа победу одержали рыцари, поэтому игроки, которые принесли клятву верности этой фракции, получили особые гербы Власти с золотым обрамлением, которые можно использовать для персонализации. Эти внутриигровые награды, как и дополнительные награды для всех участников тестирования, доступны в полной версии игры.
Разработчики обещают выпускать дополнительный контент, в том числе новых героев, карты, режимы и снаряжение.