For Honor получает оценки

Боевик For Honor, появившийся в продаже на PS4, Xbox One и PC 14 февраля 2017-го года, начал получать оценки в прессе только после релиза. На данный момент средний балл на Metacritic составляет 81 балл из 100 на основе 23 профессиональных рецензий.

Хвалят проект за увлекательную и необычную боевую систему, качественный мультиплеер, необычный сеттинг, а ругают за совершенно ужасный сюжетный режим. Многие рецензенты сходятся во мнении, что без него вовсе можно было обойтись.

  1. Areajugones 90

  2. Attack of the Fanboy 90

  3. COGconnected 85

  4. Playstation Universe 85

  5. Hobby Consolas 84

  6. Game Informer 83

  7. PC Games 83

  8. InsideGamer 80

  9. Eurogamer 80

  10. LaPS4 80

  11. Twinfinite 80

  12. TheSixthAxis 80

  13. SomosXbox 80

  14. IGN 80

  15. GameSpot 80

  16. Shacknews 80

  17. Trusted Reviews 80

  18. Game Revolution 80

  19. Cheat Code Central 80

  20. GameCrate 78

  21. Vandal Online 78

  22. Gameblog 70

  23. PlayStation LifeStyle 70

Напоминаем, что в бета-тестировании For Honor приняло более 6 миллионов уникальных игроков, которые провели в игре суммарно более 2 миллиардов минут. Тестирование на ПК стало самым масштабным за всю историю Ubisoft – в нем поучаствовали 1,8 миллиона игроков.

Все, кто участвовал в открытом или в закрытом этапах, смогли повлиять на исход кроссплатформенного соревнования «Военный конфликт». По итогам открытого этапа победу одержали рыцари, поэтому игроки, которые принесли клятву верности этой фракции, получили особые гербы Власти с золотым обрамлением, которые можно использовать для персонализации. Эти внутриигровые награды, как и дополнительные награды для всех участников тестирования, доступны в полной версии игры.

Разработчики обещают выпускать дополнительный контент, в том числе новых героев, карты, режимы и снаряжение.

Источник
Metacritic
Теги
игры For Honor

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