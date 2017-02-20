Terraria разошлась тиражом больше 20 миллионов копий

Компания 505 Games и студия Re-Logic сообщили, что Terraria, инди-песочница, вышедшая 6 лет назад, разошлась в количестве 20 000 000 экземпляров. Особенно активным прирост пользователей отмечался в последние 1,5 года — за это время ее приобрели 8 500 000 геймеров.

Основной причиной высокой популярности Terraria называют постоянное добавление нового контента. Так, если в 2011-ом году в рукотворной вселенной насчитывалось всего 6 персонажей, 20 врагов, 3 босса и 250 предметов, то сейчас здесь 25 героев, 350 врагов, 16 боссов и 3800 предметов.