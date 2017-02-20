Появилось новое видео Warhammer 40.000: Dawn of War III

В Интернете обнаружился новый сюжетный ролик, посвященный ожидаемой стратегии в реальном времени Warhammer 40.000: Dawn of War III от студии Relic Enteratinment и издательства SEGA.

Видео показывает динамичные битвы и открывает некоторые подробности сюжета. Действие развернется на планете Ахерон, на которой было найдено могучее оружие — заполучить его хотят представители разных рас. А именно космические десантники, эльдары и орки.

История играет важную роль в новинке, которая готовится эксклюзивно для PC и должна выйти до конца 2017-го года.

Как отмечают создатели, Dawn of War III сочетает лучшие черты предшественников — размах оригинального Dawn of War с вариативностью Dawn of War II и его подходом к роли героев на поле битвы.

Источник
Bleedingcool
Теги
игры Warhammer 40 000: Dawn of War 3

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