Blizzard прекращает поддержку Windows XP и Vista в популярных играх

Разработчики из компании Blizzard объявили о скором прекращении поддержки для операционных систем Windows XP и Windows Vista. Данные ОС перестанут поддерживаться в играх World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone и Heroes of the Storm ближе к концу 2017 года.





Когда поддержка Windows XP и Vista в играх прекратится, игры перестанут запускаться на этих системах. Внедрение данного новшества будет постадийным и разработчики обещают предупредить о начале распространения заранее для каждой игры.

Microsoft закончила базовую поддержку Windows XP и Vista в 2009 и 2012 годах, соответственно. При этом, как отмечают разработчики Blizzard, солидная часть игроков все еще использовали их, поэтому в играх эти версии ОС продолжали поддерживаться. Тем не менее, после Windows Vista вышло уже три крупных обновления Windows и подавляющее большинство пользователей уже перешло на одну из более новых версий ОС.