Fallout 4 VR уже практически готова

В Bethesda заявили, что проект Fallout 4 VR практически готов. Так, Тодд Говард (Todd Howard) прокомментировал статус разработки: «Игра прекрасно себя чувствует. Работы еще достаточно, ведь мы создаем нечто полностью в виртуальной реальности. Однако уже сейчас Fallout 4 VR можно пройти от начала и до конца. Все прекрасно работает».

Он также поделился некоторыми подробностями: «Все работает так, как того ждут наши фанаты. Система V.A.T.S. хорошо адаптирована для VR. Геймплей проекта и так был не слишком быстрым, поэтому передвижение по миру в VR оказалось сложной задачей. Мы создаем вещи вроде телепорта для улучшения внутренней игровой навигации. Более того, будут и другие решения».