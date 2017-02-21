Fallout 4 VR уже практически готова

В Bethesda заявили, что проект Fallout 4 VR практически готов. Так, Тодд Говард (Todd Howard) прокомментировал статус разработки: «Игра прекрасно себя чувствует. Работы еще достаточно, ведь мы создаем нечто полностью в виртуальной реальности. Однако уже сейчас Fallout 4 VR можно пройти от начала и до конца. Все прекрасно работает».

Он также поделился некоторыми подробностями: «Все работает так, как того ждут наши фанаты. Система V.A.T.S. хорошо адаптирована для VR. Геймплей проекта и так был не слишком быстрым, поэтому передвижение по миру в VR оказалось сложной задачей. Мы создаем вещи вроде телепорта для улучшения внутренней игровой навигации. Более того, будут и другие решения».  

Источник
Road to VR
Теги
игры VR Fallout 4

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