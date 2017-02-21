Состоялся релиз стратегии Halo Wars 2 для Xbox One и ПК

Компания Microsoft объявила о начале продаж игры Halo Wars 2. Стратегия доступна для игровых приставок Xbox One и ПК на Windows 10.


Halo Wars 2 относится к жанру стратегий в реальном времени. Действие разворачивается после событий Halo 5: Guardians. Игра включает сюжетную кампанию, многопользовательские режимы, включая динамичный режим «Блиц».

Игра разрабатывалась в сотрудничестве со студиями 343 Industries и Creative Assembly. Halo Wars 2 поддерживается программой Xbox Play Anywhere, которая позволяет пользователям, один раз купившим игру, играть как на ПК с Windows 10, так и на Xbox One с общими сохранениями, прогрессом и достижениями.

Предусмотрено два вида издания — стандартное и расширенное Ultimate Edition, включающее ранний доступ, сезонный пропуск и Halo Wars: Definitive Edition. Ориентировочная розничная цена стандартного издания Halo Wars 2 составляет 1999 рублей, а Ultimate Edition — 3 999 рублей.

Источник
Xbox
Теги
игра Microsoft WINDOWS пк Xbox One Halo Wars 2

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