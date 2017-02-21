Вышел новый патч к Final Fantasy XV

Компания Square Enix объявила о выпуске нового патча к Final Fantasy XV. Обновление версии 1.05 привносит следующие изменения:

  • Поддержка Lite Mode в PlayStation 4 Pro с максимальными 60 FPS

  • Новые квесты и задания (ограниченные по времени)

  • Возможность прокачаться до 120 уровня

  • Количество снимков на внутренней игровой камере увеличено до 200

  • Музыку можно слушать во время поездок на Чокобо

  • Завершение карнавала Moogle Chocobo Carnival

  • Исправление багов

Кроме того, в игре теперь появляется новая музыка из серии Nier.

Источник
VG247
Теги
игры Final Fantasy XV

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