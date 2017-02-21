Вышел новый патч к Final Fantasy XV
Компания Square Enix объявила о выпуске нового патча к Final Fantasy XV. Обновление версии 1.05 привносит следующие изменения:
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Поддержка Lite Mode в PlayStation 4 Pro с максимальными 60 FPS
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Новые квесты и задания (ограниченные по времени)
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Возможность прокачаться до 120 уровня
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Количество снимков на внутренней игровой камере увеличено до 200
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Музыку можно слушать во время поездок на Чокобо
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Завершение карнавала Moogle Chocobo Carnival
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Исправление багов
Кроме того, в игре теперь появляется новая музыка из серии Nier.
ИсточникVG247