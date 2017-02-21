Вышел новый патч к Final Fantasy XV

Компания Square Enix объявила о выпуске нового патча к Final Fantasy XV. Обновление версии 1.05 привносит следующие изменения:

Поддержка Lite Mode в PlayStation 4 Pro с максимальными 60 FPS

Новые квесты и задания (ограниченные по времени)

Возможность прокачаться до 120 уровня

Количество снимков на внутренней игровой камере увеличено до 200

Музыку можно слушать во время поездок на Чокобо

Завершение карнавала Moogle Chocobo Carnival

Исправление багов

Кроме того, в игре теперь появляется новая музыка из серии Nier.