Названы размеры игр для Nintendo Switch
В сети появилась информация о том, какой объем занимают игры для игровой приставки Nintendo Switch, выходящей буквально через пару недель. Речь идет о версиях из цифрового магазина:
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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 13.4 ГБ
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Disgaea 5 Complete 5.9 ГБ
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Puyo Puyo Tetris 1.09 ГБ
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I’m Setsuna 1.40 ГБ
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Nobunaga’s Ambition: Creation with Power Up Kit 5 ГБ
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Mario Kart 8 Deluxe 7 ГБ
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Snipperclips 1.60 ГБ
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Dragon Quest Heroes I-II 32 ГБ (нужна дополнительная SD-карта)
ИсточникIGN