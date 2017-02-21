Названы размеры игр для Nintendo Switch

В сети появилась информация о том, какой объем занимают игры для игровой приставки Nintendo Switch, выходящей буквально через пару недель. Речь идет о версиях из цифрового магазина:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 13.4 ГБ

Disgaea 5 Complete 5.9 ГБ

Puyo Puyo Tetris 1.09 ГБ

I’m Setsuna 1.40 ГБ

Nobunaga’s Ambition: Creation with Power Up Kit 5 ГБ

Mario Kart 8 Deluxe 7 ГБ

Snipperclips 1.60 ГБ

Dragon Quest Heroes I-II 32 ГБ (нужна дополнительная SD-карта)