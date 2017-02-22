В Интернете сравнили упаковки и носители игр для Nintendo Switch

Сайт ArsTechnica, уже получивший консоль Nintendo Switch, произвел сравнение карт с играми (картриджей) и упаковок с боксами и картриджами для других приставок, как современных, так и не слишком.

Журналисты отметили, что внутри коробок слишком много свободного места. Любопытно, что многие игры лишены буклетов и инструкций. Зачастую внутри находится лишь одна крошечная карточка.

Выходит, что, боксы теряют в габаритах куда медленнее, чем носители.  

Источник
Ars Technica
Теги
игры Nintendo Switch

Комментарии

Материалы по теме

10 потенциально лучших игр для Nintendo Switch

23 января

10 самых страшных игр в жанре хоррор

16 февраля

13 самых ожидаемых игр 2017 года для консолей

23 января

Nintendo Switch выходит 3 марта 2017 года

13 января

Во что поиграть: 6 игр на эту неделю

20 февраля

Всё о Nintendo Switch: геймерский компьютер в кармане или пародия на игровой гаджет?

26 января
Из рубрикиИгры
Названы системные требования Berserk and the Band of the Hawk
Square Enix анонсировала Project Prelude Rune
Анонсирована Dungeons 3

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 421
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86