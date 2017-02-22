В Интернете сравнили упаковки и носители игр для Nintendo Switch

Сайт ArsTechnica, уже получивший консоль Nintendo Switch, произвел сравнение карт с играми (картриджей) и упаковок с боксами и картриджами для других приставок, как современных, так и не слишком.

Журналисты отметили, что внутри коробок слишком много свободного места. Любопытно, что многие игры лишены буклетов и инструкций. Зачастую внутри находится лишь одна крошечная карточка.

Выходит, что, боксы теряют в габаритах куда медленнее, чем носители.