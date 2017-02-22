Square Enix анонсировала Project Prelude Rune

Компания Square Enix анонсировала новую ролевую игру, которая пока имеет только рабочее название Project Prelude Rune. Над игрой трудится студия Studio Istolia во главе с Хидео Баба (Hideo Baba), в прошлом продюсировавшим многие игры ролевой серии Tales of в Bandai Namco.

В Studio Istolia, по словам представителей издательства, входит много людей, пришедших в Square Enix недавно — студия будет специализироваться на новых IP.

Подробностей о Project Prelude Rune пока нет.

Источник
DualShockers
Теги
игры Square Enix

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