Названы цифры продаж Nioh

В Koei Tecmo назвали продажи популярного боевика Nioh, который многие уже успели назвать "Dark Souls с японской душой". Напомним, что игра вышла на PlayStation 4 7 февраля 2017-го год и успела собрать высочайшие оценки в печатной прессе и в главных сетевых тематических изаниях.

Издатель и разработчики рапортуют о миллионе реализованных копий (речь идет о совместных продажах цифровых и физических версий).

Кстати, в скором времени проект обновится до версии 1.04.