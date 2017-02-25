Названы цифры продаж Nioh

В Koei Tecmo назвали продажи популярного боевика Nioh, который многие уже успели назвать "Dark Souls с японской душой". Напомним, что игра вышла на PlayStation 4 7 февраля 2017-го год и успела собрать высочайшие оценки в печатной прессе и в главных сетевых тематических изаниях. 

Издатель и разработчики рапортуют о миллионе реализованных копий (речь идет о совместных продажах цифровых и физических версий). 

Кстати, в скором времени проект обновится до версии 1.04. 

Источник
Gematsu
Теги
игры NiOh

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