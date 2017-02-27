Появились подробности новой игры о Бэтмене

Бывший сотрудник WB Montreal поделился информацией о неком новом проекте о супергерое Бэтмене и заявил, что игру официально анонсируют уже 8 марта, а выпустят осенью 2017-го год. Оказывается, в недрах студии кипит работа над Batman Arkham Insurgency, действие которой развернется через 3 года после завершения Arkham Origins. В главной роли выступят Бэтмен и Робин (в версии Дика Грейсона).

Взаимоотношениям персонажей и будет посвящена сюжетная линия. Действие развернется в неком прибрежном районе Готема. Утверждается, что по размерам новая карта больше, чем в Arkham Knight. Также появились и другие подробности:

  • Над игрой работают с 2014-го года;

  • Играть можно и за Бэтмена и за Робина;

  • Особняк Уэйнов и пещеру Бэтмена можно посетить в любое время;

  • В игре будет Бэтмобиль, но он не предназначен для сражений, лишь для перемещения по городу и погонь;

  • Боевая система изменена. Акцент делается на схватках с одним врагом;

  • Готовятся масштабные и сложные схватки с боссами;

  • Главными антагонистами станут члены Суда Сов (Court of Owls);

  • Мы встретимся с Джокером, Загадочником, Кукольником, Двуликим и многими другими. Они как раз в очередной раз сбежали из тюрьмы Блэкгейт и лечебницы Аркхэм;

  • Среди добрых персонажей — Альфред, Люциус Фокс, Барбара Городон.

Источник
PSU
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игры Batman

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