Появились подробности новой игры о Бэтмене

Бывший сотрудник WB Montreal поделился информацией о неком новом проекте о супергерое Бэтмене и заявил, что игру официально анонсируют уже 8 марта, а выпустят осенью 2017-го год. Оказывается, в недрах студии кипит работа над Batman Arkham Insurgency, действие которой развернется через 3 года после завершения Arkham Origins. В главной роли выступят Бэтмен и Робин (в версии Дика Грейсона).

Взаимоотношениям персонажей и будет посвящена сюжетная линия. Действие развернется в неком прибрежном районе Готема. Утверждается, что по размерам новая карта больше, чем в Arkham Knight. Также появились и другие подробности:

Над игрой работают с 2014-го года;

Играть можно и за Бэтмена и за Робина;

Особняк Уэйнов и пещеру Бэтмена можно посетить в любое время;

В игре будет Бэтмобиль, но он не предназначен для сражений, лишь для перемещения по городу и погонь;

Боевая система изменена. Акцент делается на схватках с одним врагом;

Готовятся масштабные и сложные схватки с боссами;

Главными антагонистами станут члены Суда Сов (Court of Owls);

Мы встретимся с Джокером, Загадочником, Кукольником, Двуликим и многими другими. Они как раз в очередной раз сбежали из тюрьмы Блэкгейт и лечебницы Аркхэм;

Среди добрых персонажей — Альфред, Люциус Фокс, Барбара Городон.