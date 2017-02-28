Microsoft анонсировала игровой сервис Xbox Game Pass

Компания Microsoft рассказала подробности о своем новом игровом сервисе Xbox Game Pass. Он представляет собой подписку на неограниченный доступ более чем к 100 играм Xbox One и обратно совместимым играм Xbox 360. Сервис запустится на Xbox One весной 2017 года.





Стоимость абонентской платы составляет $9,99 долларов в месяц для США и 599 рублей в месяц для России. Как обещает компания, библиотека Xbox Game Pass включит лучшие игры от таких известных издателей, как 2K, 505 Games, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, SEGA, SNK Corporation, THQ Nordic, Warner Bros. Interactive Entertainment и Microsoft Studios. В каталоге представлены игры разных жанров, включая, например, Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA2K16 и SoulCalibur II.

Сервис Xbox Game Pass позволяет загрузить любую из представленных в библиотеке игр на жесткий диск игровой приставки. Кроме того, подписчики могут воспользоваться скидками на покупку игры из каталога Xbox Game Pass. Каждый месяц ряд игры в библиотеке будут уступать место новинкам.

Участники программы Xbox One Preview могут ознакомиться с некоторыми возможностями Xbox Game Pass. В настоящий момент им доступна ранняя версия сервиса с ограниченным каталогом игр, включающим около 20 наименований. Подписчики с Золотым статусом Xbox Live Gold также получат ранний доступ к сервису позже этой весной.