Minecraft продалась тиражом более 122 миллионов копий

Minecraft, несмотря на возраст, продолжает продаваться. Это гигантская и разнообразная до безобразия песочница преодолела очередной рубеж — 122 миллиона копий. Именно столь раз проект был куплен на разных платформах. Напомним, что предыдущая цифра в 107 миллионов копий была обнародована в июне 2016-го года. Таким образом, за это время игра разошлась в количестве еще 15 миллионов копий.

Напомним, что Minecraft доступна практически на всех современных (и не слишком) платформах, включая PC, игровые консоли и мобильный сегмент.

Источник
VG247
Теги
игры Minecraft

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