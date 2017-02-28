Хидео Кодзима рассказал, почему стал работать с Sony

Хидео Кодзима (Hideo Kojima), глава проекта Death Stranding объяснил, почему подписал контракт с Sony, а не с другой компанией. Предложений, по его словам, было достаточно — некоторые совершенно неожиданные. Деньги ему предлагали не только представители игровой индустрии — например, Кодзима рассказал о неком человеке из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты).

Sony же он выбрал из-за атмосферы взаимоуважения, царящей в компании. Он знал, как работает японский гигант, так как сотрудничал с ним до этого на протяжении 20 лет. Более того, он знаком с большинством сотрудников. Также Кодзима считает, что в партнерстве с Sony практически нет вероятности, что проект отменят.

Наконец, Кодзима получил 100% свободу творчества — Sony займется лишь продвижением и маркетингом. Хотя и в рекламной кампании своей первой игры, которую он создает в качестве независимого разработчика, легендарный девелопер принимает участие. Так, показ голого Нормана Ридуса (Norman Reedus) в первом же официальном трейлере — его идея.