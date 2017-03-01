Полная версия Conan Exiles выйдет на PS4, Xbox One и PC в первом квартале 2018

Компания Funcom заявила, что Conan Exiles появится на PC, PS4 и Xbox One в начале 2018-го года. Речь идет о полной, завершенной версии.

Что касается того варианта, который уже существует (доступен в Steam по системе раннего доступа), то за 28 дней после релиза Conan Exiles была приобретена 480 000 пользователями. Напомним, что изначально таких цифр разработчики ожидали достичь не за месяц, а за год.

Стоимость разработки Conan Exiles составила 4,5 миллиона долларов — при этом прибыль игра принесла уже через семь дней после запуска. В будущем ожидается, что проект будет становиться все популярнее.  

Источник
DualShockers
Теги
игры Conan Exiles

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