Энтузиасты попытаются сохранить историю видеоигр

Организация The Video Games History Foundation, которая преследует цель сохранить историю видеоигр для будущих поколений, запустила краудфандинговую кампанию. Руководитель в лице Фрэнка Кифальди (Frank Cifaldi) заявил:

«Я сделаю это с вами или без вас — теперь это моя работа на всю жизнь. Мы верим, что видеоигры это не просто набор строчек кода. Это нечто большее. Это маркетинг, это интересные истории. И все это со временем может исчезнуть, если мы не найдем способ их сохранить. Надеюсь, что мы положили старт в будущем важной и большой организации. Мне хочется, чтобы The Video Games History Foundation продолжила существовать и после моей жизни. Видеоигры важны, хочется верить, что их корни никогда не будут забыты».

The Video Games History Foundation является некоммерческой организацией, созданной, чтобы «каталогизировать, оцифровать и сохранить историю видеоигр». Тех, кто согласен, что поставленная задача является важной, приглашают поучаствовать и проголосовать кошельком.