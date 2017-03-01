The Escapist выйдет на Android и iOS уже завтра

Mouldy Toof Studios и Team17 сообщили, что The Escapist выйдет на iOS и Android 2 марта — уже завтра. В этой версии нас ожидает 6 уникальных тюрем-уровней, поддержка «достижений», управление с помощью сенсорного экрана.

Напомним, что продолжение The Escapist, The Escapist 2, анонсировали в октябре прошлого года для PC, PS4, Xbox One. Разработчики пообещали более разнообразный гемплей, продвинутую систему крафта и интересный мультиплеер. Вероятно, что в будущем сиквел также появится на мобильных платформах. 

Источник
DualShockers
Теги
игры The Escapist 2

Комментарии

Из рубрикиИгры
Chess Ultra с поддержкой VR выходит весной
Энтузиасты попытаются сохранить историю видеоигр
Epic Games работает сразу над шестью проектами

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 428
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86