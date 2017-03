The Escapist выйдет на Android и iOS уже завтра

Mouldy Toof Studios и Team17 сообщили, что The Escapist выйдет на iOS и Android 2 марта — уже завтра. В этой версии нас ожидает 6 уникальных тюрем-уровней, поддержка «достижений», управление с помощью сенсорного экрана.

Напомним, что продолжение The Escapist, The Escapist 2, анонсировали в октябре прошлого года для PC, PS4, Xbox One. Разработчики пообещали более разнообразный гемплей, продвинутую систему крафта и интересный мультиплеер. Вероятно, что в будущем сиквел также появится на мобильных платформах.