Final Fantasy XV запустили на PC с GTX 1080 Ti

На конференции GDC 2017 глава проекта Final Fantasy XV Хадзиме Табата (Hajime Tabata) запустил свою JRPG на компьютере с анонсированной вчера могучей видеокартой GTX 1080 Ti. Видео-ролика, впрочем, нет. Зато есть кадры, демонстрирующие, как могла бы выглядеть игра, доступная только на PS4 и Xbox One, если бы ее запустили на топовом PC.

Стоит отметить, что разница, даже несмотря на низкое качество снимков, колоссальная. Обратите внимание на траву и куда более детализированную кошку.

Напомним, что официального анонса Final Fantasy XV для PC пока не последовало.