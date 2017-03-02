Final Fantasy XV запустили на PC с GTX 1080 Ti

На конференции GDC 2017 глава проекта Final Fantasy XV Хадзиме Табата (Hajime Tabata) запустил свою JRPG на компьютере с анонсированной вчера могучей видеокартой GTX 1080 Ti. Видео-ролика, впрочем, нет. Зато есть кадры, демонстрирующие, как могла бы выглядеть игра, доступная только на PS4 и Xbox One, если бы ее запустили на топовом PC.

Стоит отметить, что разница, даже несмотря на низкое качество снимков, колоссальная. Обратите внимание на траву и куда более детализированную кошку.

Напомним, что официального анонса Final Fantasy XV для PC пока не последовало.  









Источник
DualShockers
Теги
игры Final Fantasy XV GeForce GTX 1080 Ti

Комментарии

Из рубрикиИгры
Ремейка Indiana Jones and the Fate of Atlantis не будет
Epic Games продемонстрировала возможности обновленного Unreal Engine 4
AMD сравнивает Ryzen с процессорами Intel в играх

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 429
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87