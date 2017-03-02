Nintendo Switch оценили
Журналисты начали оценивать игровую приставку Nintendo Switch, которая поступит в продажу уже завтра. С вердиктами вы можете ознакомиться ниже:
- Independent – Самая продвинутая портативная консоль, выпущенная слишком рано.
- CNET – Пришли за Zelda, потом ждем других игр.
- Engadget – Революционно, но есть над чем поработать.
- Gamespot – Switch это «железная» кульминация от Nintendo и Nvidia.
- Tech Crunch – Если у вас нет необходимости играть в Zelda в дороге (игра также доступна на Wii U), то с покупкой можно повременить.
- Post Arcade – Самая разносторонняя консоль за всю историю. При этом, не без минимализма.
- The Verge – Пока что только потенциал.
- Wall Street Journal – Сбалансированная система для игры внутри и снаружи. Однако пока что не совсем готовая.
- Wired – Провал, 5/10
- Nintendo Life – Самая важная приставка для Nintendo на данный момент.
- Polygon – Многообещающе.
- Techradar – 4/5
- The Telegraph – 4/5
Также в сети появилось видео от Digital Foundry, посвященное новинке:
В России за приставку попросят 22 499 рублей.
ИсточникVG247