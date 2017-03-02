Nintendo Switch оценили

Журналисты начали оценивать игровую приставку Nintendo Switch, которая поступит в продажу уже завтра. С вердиктами вы можете ознакомиться ниже:

  • Independent – Самая продвинутая портативная консоль, выпущенная слишком рано.
  • CNET – Пришли за Zelda, потом ждем других игр.
  • Engadget – Революционно, но есть над чем поработать.
  • Gamespot – Switch это «железная» кульминация от Nintendo и Nvidia.
  • Tech Crunch – Если у вас нет необходимости играть в Zelda в дороге (игра также доступна на Wii U), то с покупкой можно повременить.
  • Post Arcade – Самая разносторонняя консоль за всю историю. При этом, не без минимализма.
  • The Verge – Пока что только потенциал.
  • Wall Street Journal – Сбалансированная система для игры внутри и снаружи. Однако пока что не совсем готовая.
  • Wired – Провал, 5/10
  • Nintendo Life – Самая важная приставка для Nintendo на данный момент.
  • Polygon – Многообещающе.
  • Techradar – 4/5
  • The Telegraph – 4/5

Также в сети появилось видео от Digital Foundry, посвященное новинке:

В России за приставку попросят 22 499 рублей.

Источник
VG247
Теги
игры Nintendo Switch

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