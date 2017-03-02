Ремейка Indiana Jones and the Fate of Atlantis не будет

Фанатского ремейка квеста Indiana Jones and the Fate of Atlantis Special Edition (оригинал появился в 1992-ом году, он доступен в сервисе цифровой дистрибуции GOG), над которым команда Went2Play работала достаточно долго, увы, мы так и не увидим. Несмотря на то, что проект был некоммерческим и извлекать прибыль авторы не собирались, юристы Lucafilm потребовали прекратить все работы над игрой и удалить связанные с ней материалы.

Если вам хочется увидеть официальную демо-версию и представить, как могла бы выглядеть игра, то у вас есть время до 5 марта — именно тогда все ссылки на загрузку небольшого отрезка игры будут удалены. Went2Play полностью перерисовывала графику, изменяла анимацию, звук, музыку, озвучку.

Впрочем, энтузиасты из Went2Play пока что не теряют надежды. Они написали письмо в Lucasfilm с просьбой официально одобрить их проект. Остается только ждать ответа.

Источник
PCGamer
Теги
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