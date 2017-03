The Legend of Zelda: Breath of the Wild оценили

В сети начали появляться оценки главного проекта Nintendo за последние годы. Речь идет о The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Nintendo Switch и Wii U. На Metacritic средний балл «Зельды» составляет 98 из 100 — за последние несколько десятилетий выше не было ни у одной другой игры.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild хвалят за огромный, волшебный, живой мир, колоссальное количество контента, высокую сложность, ярких персонажей, кинематографичность. Большинство журналистов сходятся во мнении, что это лучшая Zelda в истории — Nintendo наконец-то удалось превзойти саму себя и Ocarina of Time.

Attack on the Fanboy - 5/5

Destructoid - 10/10

Stevivor - 10/10

Nintendo Life - 10/10

TheSixthAxis - 9/10

USgamer - 5/5

Digital Trend - 4.5/5

God is a Geek - 10/10

Polygon - 10/10

Shacknews - 9/10

Guardian - 5/5

GamingTrend - 100/100

EGM - 9.5/10

RPG Site - 10/10

CGMagazine - 9.5/10

GameSpot - 10/10

Giant Bomb - 5/5

The Digital Fix - 10/10

FNintendo - 10/10

Metro GameCentral - 10/10

Easy Allies - 4.5/5

GameXplain - Liked a lot

Eurogamer - Essential

Paste Magazine - 9.7/10

IGN - 10/10

Game Rant - 5/5

Wccftech - 9.8/10

Telegraph - 5/5

Everyeye.it - 9/10

PCMag - 4.5/5

IBTimes UK - 5/5

COGconnected - 100/100

NintendoWorldReport - 9.5/10

VideoGamer - 9/10

Game Informer - 10/10

We Got This Covered - 4.5/5

IGN Spain — 10/10

Напомним, что купить игру можно уже сегодня. The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала первой «Зельдой», заговорившей по-русски.