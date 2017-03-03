Названы победители Game Developers Choice Awards 2017

В Сан-Франциско прошла ежегодная церемония вручения наград Game Developers Choice Awards 2017 в рамках конференции GDC 2017.

Лучшей игрой года стала невероятно популярная сетевая забава Overwatch (хайп вокруг проекта велик настолько, что образы персонажей игры используются в фильмах для взрослых). Лучшим дебютом назвали атмосферную адвенчуру Firewatch. Она же взяла приз за лучший сюжет. За инновации неожиданно наградили No Man's Sky.

Список победителей GDC 2017:

Лучший дебют – Firewatch (Campo Santo)

(Campo Santo) Лучший звук – Inside (Playdead)

(Playdead) Инновации – No Man’s Sky (Hello Games)

(Hello Games) Самая технологичная игра – Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)

(Naughty Dog) Лучшая VR – Job Simulator (Owlchemy Labs)

(Owlchemy Labs) Лучший арт – Inside (Playdead)

(Playdead) Лучшая история – Firewatch (Campo Santo)

(Campo Santo) Лучший дизайн – Overwatch (Blizzard)

(Blizzard) Лучшая мобильная игра – Pokémon Go (Niantic)

(Niantic) Приз зрительских симпатий – Battlefield 1 (EA)

(EA) Игра года – Overwatch (Blizzard)