Названы победители Game Developers Choice Awards 2017

В Сан-Франциско прошла ежегодная церемония вручения наград Game Developers Choice Awards 2017 в рамках конференции GDC 2017.

Лучшей игрой года стала невероятно популярная сетевая забава Overwatch (хайп вокруг проекта велик настолько, что образы персонажей игры используются в фильмах для взрослых). Лучшим дебютом назвали атмосферную адвенчуру Firewatch. Она же взяла приз за лучший сюжет. За инновации неожиданно наградили No Man's Sky.

Список победителей GDC 2017:

  • Лучший дебют – Firewatch (Campo Santo)
  • Лучший звук – Inside (Playdead)
  • Инновации – No Man’s Sky (Hello Games)
  • Самая технологичная игра – Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)
  • Лучшая VR – Job Simulator (Owlchemy Labs)
  • Лучший арт – Inside (Playdead)
  • Лучшая история – Firewatch (Campo Santo)
  • Лучший дизайн – Overwatch (Blizzard)
  • Лучшая мобильная игра – Pokémon Go (Niantic)
  • Приз зрительских симпатий – Battlefield 1 (EA)
  • Игра года – Overwatch (Blizzard)
Источник
Polygon
Теги
игры GDC 2017

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