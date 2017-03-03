Названы победители Game Developers Choice Awards 2017
В Сан-Франциско прошла ежегодная церемония вручения наград Game Developers Choice Awards 2017 в рамках конференции GDC 2017.
Лучшей игрой года стала невероятно популярная сетевая забава Overwatch (хайп вокруг проекта велик настолько, что образы персонажей игры используются в фильмах для взрослых). Лучшим дебютом назвали атмосферную адвенчуру Firewatch. Она же взяла приз за лучший сюжет. За инновации неожиданно наградили No Man's Sky.
Список победителей GDC 2017:
- Лучший дебют – Firewatch (Campo Santo)
- Лучший звук – Inside (Playdead)
- Инновации – No Man’s Sky (Hello Games)
- Самая технологичная игра – Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)
- Лучшая VR – Job Simulator (Owlchemy Labs)
- Лучший арт – Inside (Playdead)
- Лучшая история – Firewatch (Campo Santo)
- Лучший дизайн – Overwatch (Blizzard)
- Лучшая мобильная игра – Pokémon Go (Niantic)
- Приз зрительских симпатий – Battlefield 1 (EA)
- Игра года – Overwatch (Blizzard)
ИсточникPolygon