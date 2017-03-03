Гибридная игровая приставка Nintendo Switch вышла в продажу

Компания Nintendo начинает продажи своей новой игровой приставки Nintendo Switch. С сегодняшнего дня, 3 марта 2017 года, она становится доступна в трех десятках стран и регионов, включая Россию.





В России за приставку просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.





Отдельно можно купить контроллер Nintendo Switch Pro за 4 499 рублей, подзаряжающий держатель Joy-Con за 1 999 рублей, а также чехол и защитную пленку для Nintendo Switch за 1 499 рублей.





В Москве пройдет торжественное мероприятие от официального магазина "Мир Nintendo", посвященное запуску Nintendo Switch. Оно стартует в 19:00 по адресу Краснопролетарская 36.



