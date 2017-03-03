Гибридная игровая приставка Nintendo Switch вышла в продажу

Компания Nintendo начинает продажи своей новой игровой приставки Nintendo Switch. С сегодняшнего дня, 3 марта 2017 года, она становится доступна в трех десятках стран и регионов, включая Россию.


В России за приставку просят 22 499 рублей за комплект с набором серых контроллеров Joy-Con или с одним неоновым синим и одним неоновым красным Joy-Con. В наборы входят приставка, правый и левый контроллеры Joy-Con, держатель Joy-Con, набор ремешков Joy-Con, док-станция Nintendo Switch, кабель HDMI и блок питания.


Отдельно можно купить контроллер Nintendo Switch Pro за 4 499 рублей, подзаряжающий держатель Joy-Con за 1 999 рублей, а также чехол и защитную пленку для Nintendo Switch за 1 499 рублей.


В Москве пройдет торжественное мероприятие от официального магазина "Мир Nintendo", посвященное запуску Nintendo Switch. Оно стартует в 19:00 по адресу Краснопролетарская 36.


Источник
Nintendo
Теги
игровая приставка NINTENDO Nintendo Switch

Комментарии

Материалы по теме

10 потенциально лучших игр для Nintendo Switch

23 января

13 самых ожидаемых игр 2017 года для консолей

23 января

4K-приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro доступны в России

9 февраля

Nintendo Switch выходит 3 марта 2017 года

13 января

Nintendo Switch продемонстрировали вживую на Ночном шоу с Джимми Фэллоном

8 декабря 2016

Nintendo возродила классическую NES с 30 ретро играми

14 июля 2016
Из рубрикиИгры
Названы победители Game Developers Choice Awards 2017
Разработка Horizon: Zero Dawn стоила 45 000 000 евро
В России Persona 5 издаст «Бука»

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 431
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 105
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87