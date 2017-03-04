Опубликовано видео Final Fantasy XV, запущенной на PC с GTX 1080 Ti

Мы уже рассказывали вам о том, что на конференции GDC 2017 создатели Final Fantasy XV запустили свой проект на PC с установленной новой видеокартой Nvidia GTX 1080 Ti. Тогда мы показали вам лишь пару не слишком выразительных изображений.

Сегодня же в сети появился полноценный видео-ролик с демонстрацией возможностей движка Luminous Studio Pro. 

Кроме непосредственно графики (изменилось освещение, растительность, шерсть, огонь), в Square Enix перенастроили алгоритм боя. Теперь монстр ведет анализ действий игрока и обучается, начиная действовать творчески. 

Впрочем, официального анонса Final Fantasy XV для PC сделано не было. В Square Enix подчеркнули, что показанное является лишь техническим демо.


Источник
TweakTown
Теги
игры Final Fantasy XV

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