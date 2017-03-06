Контроллеры Joy-Con для Nintendo Switch работают с Windows, Mac и Android

Продажи новой игровой приставки Nintendo Switch стартовали на прошлой неделе. В комплекте с ней идут контроллеры Joy-Con. Как оказалось, помимо использования с приставкой в нескольких режимах, эти контроллеры также могут корректно работать с устройствами на базе операционных систем Windows, Mac и Android.





Это закономерно, учитывая, что контроллеры Joy-Con подключаются к приставке по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Используя Bluetooth контроллеры также можно подсоединить к ПК или мобильному устройству.

Хотя, здесь не обойдется без небольших хитростей. Joy-Con состоят из двух частей — правый контроллер и левый контроллер. ПК, смартфон или планшет распознают их как два отдельного устройства. Но можно воспользоваться приложением вроде JoyToKey (в случае Windows), чтобы назначить кнопкам контроллера нужные для игр функции.