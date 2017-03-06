Контроллеры Joy-Con для Nintendo Switch работают с Windows, Mac и Android

Продажи новой игровой приставки Nintendo Switch стартовали на прошлой неделе. В комплекте с ней идут контроллеры Joy-Con. Как оказалось, помимо использования с приставкой в нескольких режимах, эти контроллеры также могут корректно работать с устройствами на базе операционных систем Windows, Mac и Android.


Это закономерно, учитывая, что контроллеры Joy-Con подключаются к приставке по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Используя Bluetooth контроллеры также можно подсоединить к ПК или мобильному устройству.

Хотя, здесь не обойдется без небольших хитростей. Joy-Con состоят из двух частей — правый контроллер и левый контроллер. ПК, смартфон или планшет распознают их как два отдельного устройства. Но можно воспользоваться приложением вроде JoyToKey (в случае Windows), чтобы назначить кнопкам контроллера нужные для игр функции.

Источник
liliputing
Теги
ANDROID WINDOWS игровая приставка NINTENDO MAC контроллер Nintendo Switch

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