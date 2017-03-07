Стала известна дата релиза Warhammer 40 000: Dawn of War III

Компания Sega назвала дату выхода ожидаемой стратегии Warhammer 40 000: Dawn of War III. В сервисе цифровой дистрибуции Steam игра появится 27 апреля 2017-го года. Ее цена составит 1799 рублей.

Впрочем, помимо стандартного, ожидается появления лимитированного и коллекционного изданий. В последнее войдут: уникальная упаковка, цифровая версия саундтрека, фигурка боевого молота, три флага (тряпичные), внутренний контент Masters of War,

Что касается лимитированного издания, то он отличается уникальным боксом, артом и цифровым саундтреком.  

Источник
PCGamer
Теги
игры Warhammer 40 000: Dawn of War 3

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