Названа дата выхода Outlast II

Дата релиза Outlast II известна! Студия Red Barrels сообщает, что хоррор Outlast II появится 25 апреля на PC, PS4, Xbox One в цифровом и коробочном вариантах.

Напомним, что действие игры развернется в Аризоне, в заброшенной и мрачной деревушке, наполненной тайнами жуткого прошлого и сумасшедшими поселенцами. Главным героям, оператору Блэйку и его супруге, предстоит оказаться в эпицентре жуткого кошмара и постараться выжить.

Разработчики обещают схожую с оригиналом атмосферу и аналогичное чувство беспомощности игрока во время прохождения. 

Источник
Gamespot
Теги
игры Outlast 2

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