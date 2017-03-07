По игре Sleeping Dogs снимают фильм

Фильм, в основу которого легла игра Sleeping Dogs, уже находится на стадии производства. Известно, что главную роль сыграет знаменитый Донни Йен (Donnie Yen), недавно сыгравший слепого мастера в «Звездных Войнах: Изгой-Один». На этот раз ему предстоит перевоплотиться в Вэй Шеня, полицейского под прикрытием и остановить банду преступников, китайскую Триаду. Проектом заняты компании Original Film и DJ2 Entertainment, продюсером картины является Нил Мориц (Neal Moritz).

Напомним, что сама игра появилась в 2012-ом году на PS3, Xbox 360, PC, а затем, в 2014-ом, была выпущена более продвинутая с графической точки зрения версия для PS4, Xbox One и PC.