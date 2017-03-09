Кхал Дрого сыграет в фильме Just Cause

Портал Variety сообщает, что главную роль в фильме по мотивам игры Just Cause сыграет Джейсон Момоа (Jason Momoa), до этого прославившийся в роли Кхала Дрого в сериале «Игра Престолов». Также мы могли его видеть в «Звездных Вратах: Атлантида» и в «Бэтмене против Супермена». Теперь же ему предстоит вжиться в роль разудалого агента Рико Родригеса.

Режиссером картины является Брэд Пейтон (Bred Payton), сценаристом — Джон Колли (John Collier). О чем пойдет речь в фильме, не сообщается, однако известно, что вдохновляются создатели в первую очередь третьей частью Just Cause.

О дате премьеры говорить пока еще рано.