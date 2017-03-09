Новой Dino Crisis не планируется

Продюсер Resident Evil 7 Масатики Кавата (Masatiki Kawata) заявил, что у Capcom нет планов по возрождению некогда популярного хоррор-сериала Dino Crisis. Однако надежды на появление новой части разработчики не теряют, просто в данный момент издательство занимается другими проектами.

Что до Каваты, то он уверен — сейчас лучшее время для перезапуска: «Если бы мы могли создать Dino Crisis сейчас, с использование современных технологий, то, я уверен, игра бы получилось очень интересной».

Напомним, что о Dino Crisis в начале 2016-го года также вспоминал Тао Вейши (Tao Weishi), продюсер Monster Hunter Online.

Dino Crisis это серия игр в жанре Survival Horror, состоящая из трех игр. Последняя, Dino Crisis 3, вышла на Xbox в 2003 году.