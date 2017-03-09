Вышло обновление прошивки PS4 с форсированным режимом для PlayStation 4 Pro

Компания Sony выпустила обновление системного программного обеспечения игровой приставки PlayStation 4 версии 4.50, известное под кодовым названием Sasuke.


По словам разработчиков, они сосредоточились на реализации функций, о которых участники сообщества PS4 просили чаще всего. Например, апдейт прошивки PS4 4.50 приносит поддержку внешних жестких дисков и возможность использовать собственные фоновые изображения.

Таким образом, пользователи смогут подключать внешние накопители объемом до 8 ТБ через USB 3.0, чтобы загружать, сохранять и устанавливать игры, приложения и дополнения. Для собственных фоновых изображений можно настроить тени и яркость меню, чтобы значки и текст на начальном экране не сливались с новыми обоями.

Кроме того, обновление подарит PlayStation 4 Pro приносит форсированный режим (Boost Mode). Эта функция должна улучшить производительность устаревших игр, не способных использовать возможности более быстрого центрального процессора и графического процессора PS4 Pro. Благодаря этому в некоторых играх с переменной частотой кадров она заметно повышается, а в играх, работающих при 30 Гц или 60 Гц, частота кадров стабилизируется.

Разработчики продолжили улучшать быстрое меню, оно будет занимать меньше места на экране и позволит создавать, присоединяться и управлять тусовками без необходимости покидать игру, чтобы связаться с друзьями. Среди других новшеств — возможность публиковать сообщения в канале событий PSN так же, как они делают это в Facebook или Twitter, а владельцы PS VR смогут использовать PS4 для проигрывания дисков 3D Blu-ray и просматривать стереоскопические трехмерные материалы с помощью шлема.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 PlayStation 4 Pro

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