The Banner Saga 3 собрала на Kickstarter более 400 тысяч долларов

Разработчикам из Stoic Games удалось собрать на краудфандинговой платформе Kickstarter более 400 тысяч долларов, в точности — 416 986 долларов. Поучаствовать в проекте решились 8000 игроков. Напомним, что изначальной целью сборов была сумма в размере 200 тысяч долларов. Надо понимать, что бюджет игры все-таки выше — Stoic вкладывает в проект и собственные деньги.

Однако, благодаря фанатам франшизы, в The Banner Saga 3 появятся союзники расы Драгов, специальный режим выживания, дополнительная история Убина и режим «Арена» (ее добавят после релиза игры).

The Banner Saga 3 завершит историю удивительного фентезийного мира игры. Релиз намечен на декабрь 2018-го.