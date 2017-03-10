В CremaGames утверждают, что Scorpio значительно превосходит PS4 Pro

В студии CreamGames, занимающейся разработкой игры Immortal Redneck («Бессмертный Деревенщина» в переводе), заявили, что на приставке Scorpio от Microsoft игры будут выглядеть намного лучше, чем на PlayStation 4 Pro. Однако для того, чтобы результат был очевиден, создателям игр придется потрудиться.

«Все будет зависеть от разработчиков. Проекты на PlayStation 4 Pro практически не отличаются от игр, запущенных на простой PlayStation 4. Разница зачастую лишь в разрешении и частоте кадров. Если у Scorpio действительно такая высокая мощность, то следует понимать, что и самим создателям игр придется тратить время на реализацию этого потенциала».

Напоминаем, что Scorpio, по словам представителей Microsoft, выдает производительность на уровне 6 ТФЛОПС.