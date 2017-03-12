Появилась первая западная оценка Persona 5

В журнале Official PlayStation Magazine UK появилась первая западная оценка ролевой игры Persona 5 от компании Atlus, которая выходит в англоязычном варианте 4 апреля 2017-го года. Обозреватель оценил проект на 10 баллов из 10, назав Persona 5 самой доступной, самой инновационной и самой глубокой JRPG последних лет. Кроме того, автор утверждает, что игра намного лучше Persona 4 и значительно превосходит Final Fantasy XV.

В журнале называют Persona 5 безусловным шедевром с огромным количеством контента и рекомендуют ее абсолютно всем, и новичкам, и фанатам жанра и поклонникам серии.

Напомним, что в Японии игра вышла еще в сентябре 2016-го.