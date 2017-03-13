На эмуляторе PS3 запустили Demon's Souls

Авторы эмулятора PlayStation 3 для PC, RPCS3, заявили, что смогли запустить Demon's Souls на компьютере. При этом, в игре, которая до этого считалась непригодной для эмуляции, можно увидеть разнообразные спецэффекты, которые, впрочем, серьезно нагружают систему и требуют продвинутой конфигурации. В будущем разработчики обещают оптимизировать эмулятор. Работы над RPCS3 в целом и решением проблем Demon's Souls в частности продолжаются.

Ну а самом видео игры вы можете увидеть ниже:

Напомним, что Demon's Souls является эксклюзивным проектом для PlayStation 3. Без нее на свет никогда бы не появилась Dark Souls.