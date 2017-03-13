Square Enix представила юбилейное видео сериала Final Fantasy

Компания Square Enix выложила в сеть видео, посвященное тридцатилетнему юбилею франшизы Final Fantasy. В ролике можно увидеть все основные выпуски сериала, жизнь которого началась в далеком 1987-ом году на платформе Famicom (NES).

Последней номерной частью Final Fantasy является Final Fantasy XV, вышедшая в конце 2016-го года на PS4 и Xbox One.

Общее же количество проектов франшизы перевалило через пятьдесят. Продано более 130 миллионов копий.