Rocket League разошлась тиражом 10,5 миллионов копий

Продажи популярной игры Rocket League достигли 10,5 миллионов копий. На данный момент в ней зарегистрировано около 30 миллионов человек — количество игроков беспрерывно растет.

Разработчики заявили, что продолжат поддерживать проект в будущем, в ближайшие годы — кроме того, сиквела ждать не следует. Дело в том, что популярность Rocket League настолько велика, что авторы не считают себя в праве переключать все внимание на новую игру. Вдобавок они не хотят терять аудиторию.

«Мы тут всерьез и надолго», — заявляют разработчики Rocket League.