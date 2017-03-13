Ubisoft возвращает деньги за предзаказ South Park: The Fractured but Whole

Издательство Ubisoft начало возвращать деньги за предварительный заказ игры South Park: The Fractured but Whole. При этом, утверждают фанаты, деньги возвращаются на счет без какого-либо уведомления по электронной почте. Никаких объяснений от Ubisoft также не последовало.

Геймеры предположили, что игра, дату релиза которой переносили уже несколько раз, окончательно отменена или же вновь перенесена, на этот раз на неопределенную дату.

Впрочем, в Ubisoft, и снова без лишних комментариев, продолжение South Park: The Stick of Truth все-таки датировали — 31 декабря 2017-го года. Что-то тут явно не так...  

Источник
GameZone
Теги
игры South Park

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