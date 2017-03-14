Сайт критика The Legend of Zelda: Breath of the Wild подвергся атаке

Джим Стерлинг (Jim Sterling) поставил The Legend of Zelda: Breath of the Wild оценку в 7 баллов из 10 — а это, учитывая исключительные «девятки» и «десятки», очень низкая оценка для главного хита Nintendo последнего времени.

Стерлинг назвал игру в целом интересной, однако не лишенной недостатков и большого количества скучных моментов. Впоследствии сайт журналиста подвергся DdoS-атаке. Вероятно, постарались обезумевшие от злости фанаты-хакеры «Зельды».

К слову, Стерлинг в прошлом уже критиковал Nintendo за некоторые ее решения и политику, а также обосновывал скачивание пиратских версий игр японской компании.

Источник
VG247
Теги
игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild

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