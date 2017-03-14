Riot Games открывает киберспортивную студию в Москве

Компания Riot Games заявила об открытии в России (Москве) большой киберспортивной студии, которая займется трансляциями Континентальной лиги в League of Legends. Таким образом предполагается повысить интерес к игре в нашей стране.

Сражения между мастерами популярной MOBA предусмотрены в LAN-формате, чтобы исключить тормоза. Проходить соревнования будут под строгим надзором судей и с участием тренеров и комментаторов в зале с игроками. Продвинутый комплекс также предполагает комнаты для тренировок, гримерки (да!), места для зрителей и журналистов.

Наконец, посетителям предложат закуски и напитки. Обслуживанием современной студии с самым передовым оборудованием займется целая команда профессионалов. 

Источник
News Rambler
Теги
игры League of Legends

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