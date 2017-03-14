В Monolith назвали Xbox Scorpio самой мощной приставкой в мире

В студии Monoluth, сейчас активно работающей над продолжением Middle-Earth: Shadow of Mordor, мрачным боевиком Middle Earth: Shadow of War, заявили о том, что мощность Xbox Scorpio произвела на них впечатление.

«Microsoft не обманула, когда заявила о том, что это будет самая мощная игровая приставка в истории. На запуске консоль окажется наиболее продвинутой с технической точки зрения из когда-либо созданных. Если, конечно, кто-то не работает над еще более мощной приставкой».

Middle Earth: Shadow of War создается с прицелом и на Xbox One и на Xbox Scorpio.

Официальное представление Project Scorpio ожидается 11 июня, к открытию выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе.

Источник
SegmentNext
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игры Xbox Scorpio

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