Анонсирована самурайская RPG Tale of Ronin

Студия Dead Mage анонсировала самурайскую ролевую игру Tale of Ronin, которая готовится сразу для PC, PS4 и Xbox One. Разработчики пообещали необычную стилистику, сложный сюжет о предательстве, войне, мире и чести, серьезных персонажей и необычный сеттинг. Сценаристы пишут историю, раскрывающую природу самураев и их мотивы.

Игра не будет полностью исторической, в ней найдется место и элементам фентези.

Главным героем окажется ронин-фрилансер. Боевая система окажется пошаговой, с большим вниманием к битвам на катанах. Когда ваш ронин погибает, вам приходится начинать снова, уже за другого самурая. При этом, учитываются поступки предыдущего персонажа и то, как он изменил мир.

Дата релиза пока не называется.  

Источник
DualShockers
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