Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands понравилась игрокам

Последний опубликованный чарт сервиса цифровой дистрибуции Steam указывает на то, что Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands понравилась пользователям. У игры много положительных оценок и она прочно закрепилась сразу на 5 позициях топа-10. Речь идет о разных изданиях нового боевика в открытом мире от Ubisoft.

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